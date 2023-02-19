ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine ve ABD-Türkiye Stratejik Mekanizması'na vurgu

ABD Dışişleri Bakanlığından paylaşılan bilgilendirme formunda, "Türkiye ve ABD, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) müttefikleri ve uzun süreli ortaklarıdır. Kriz zamanlarında ve bölgesel güvenlik ve refah konusunda birlikte çalışmanın gurur verici bir geçmişine sahibiz." ifadeleri kullanılarak, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardımların sürdürüleceği vurgulandı.

ABD-Türkiye ilişkilerinin "köklü bir dostluğa" dayandığına işaret edilen bilgilendirmede, iki devletin Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1831 yılına dayanan diplomatik geçmişine ve Cumhuriyet sonrası "12 Temmuz 1947'de imzalanan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması'yla ilişkilerin daha da ileriye götürüldüğüne" vurgu yapıldı.

1952'den beri NATO üyesi olan Türkiye'nin, Afganistan, Irak ve Balkanlar da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki misyonları desteklediği bilgisine de yer verildi.

ABD-Türkiye Stratejik Mekanizması

Dışişleri Bakanlığının bilgilendirme formunda, iki ülke arasındaki bir süredir yürütülen ABD-Türkiye Stratejik Mekanizması'na da değinilerek bu çerçevede, 18 Ocak 2023'te ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4'üncü defa bir araya geldiği ve Türk Hava Kuvvetlerinin modernizasyonu da dahil olmak üzere ABD-Türkiye savunma ortaklığının güçlendirilmesinin ele alındığı belirtildi.

Bilgilendirme formunda, bölgesel güvenlik işbirliği çerçevesinde iki ülkenin "her türlü terörizmle mücadele çabalarında yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürdüğüne" atıf yapıldı.

Ayrıca, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan tahıl krizini çözmek ve "küresel gıda güvenliğini desteklemek için BM ile birlikte çalışmasında diplomatik liderliğini memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Son olarak, Türk ve Amerikan halkının ilişkilerine, iki ülke arasındaki akademik ve kültürel bağlarla birlikte giderek artan ticari faaliyetlere değinildi.

ABD depremzedeler için 100 milyon dolar ek yardım açıklamıştı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yapılan insanı yardımın 185 milyon dolara çıkarıldığını açıklamıştı.

Bu zamana kadar yapılan 85 milyon dolarlık yardıma ek olarak, 100 milyon dolar daha insani yardım yapılacağını duyuran Antony Blinken, "ABD, Türk ve Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir." ifadesini kullanmıştı.