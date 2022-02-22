ABD'den yaptırım adımı: Donetsk ve Luhansk'a ticareti yasakladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından ilk adımı attı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Joe Biden "Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü zedelemek için yürüttüğü faaliyetlere karşılık belirli kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve belirli işlerin yasaklanması" başlıklı bir kararname imzaladı.

Söz konusu kararname ile Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı sözde Donesk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerine yatırım yapılması, bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı yollarla ithalat ya da ihracat yapılması yasaklandı.

Ayrıca kararname kapsamında bu bölgelerde faaliyet gösterdiği belirlenen kişilere de yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.