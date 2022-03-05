Aeroflot, uluslararası uçuşları askıya alıyor
Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşlarını geçici olarak durduracağını açıkladı.
Dünya 05.03.2022, 21:01
Şirketin yazılı açıklamasında, tüm uluslararası uçuşların geçici süreyle durdurulacağı bildirildi.
Açıklamada, uçuşları engelleyen "ilave şartların" meydana geldiği belirtilerek, 8 Mart itibarıyla tüm uluslararası uçuşların askıya alındığı kaydedildi.
İç hatlar ve Belarus'a planlanan uçuşlar ise devam edecek.
Kaynak: AA
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