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Aeroflot, uluslararası uçuşları askıya alıyor

Rus havayolu şirketi Aeroflot, 8 Mart itibarıyla uluslararası uçuşlarını geçici olarak durduracağını açıkladı.

Dünya 05.03.2022, 21:01
Aeroflot, uluslararası uçuşları askıya alıyor

Şirketin yazılı açıklamasında, tüm uluslararası uçuşların geçici süreyle durdurulacağı bildirildi.

Açıklamada, uçuşları engelleyen "ilave şartların" meydana geldiği belirtilerek, 8 Mart itibarıyla tüm uluslararası uçuşların askıya alındığı kaydedildi.

İç hatlar ve Belarus'a planlanan uçuşlar ise devam edecek.

Kaynak: AA
#Aeroflot #rusya
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