AFAD, Lviv'de sıcak yemek ikram ediyor
AFAD'ın savaş bölgesindeki yardım faaliyetleri devam ediyor. Başkanlık bu kapsamda Ukrayna'nın Lviv bölgesinde savaş mağdurlarına sıcak yemek ikramında bulunmaya başladı.
Dünya 21.03.2022, 01:11
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yardım elini Ukrayna halkına ulaştıran mobil mutfak tırı, Lviv bölgesinde sıcak yemek dağıtımına başladı.
Paylaşımda sıcak yemek ikramına ilişkin görüntülere de yer verildi.
Kaynak: AA
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