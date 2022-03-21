banner39

banner35

AFAD, Lviv'de sıcak yemek ikram ediyor

AFAD'ın savaş bölgesindeki yardım faaliyetleri devam ediyor. Başkanlık bu kapsamda Ukrayna'nın Lviv bölgesinde savaş mağdurlarına sıcak yemek ikramında bulunmaya başladı.

Dünya 21.03.2022, 01:11
AFAD, Lviv'de sıcak yemek ikram ediyor

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yardım elini Ukrayna halkına ulaştıran mobil mutfak tırı, Lviv bölgesinde sıcak yemek dağıtımına başladı.

Paylaşımda sıcak yemek ikramına ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA
#Afad #Lviv #sıcak yemek
Yorumlar (0)
4
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?