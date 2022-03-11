AFAD, savaş mağdurlarına çorba dağıtmaya devam ediyor
AFAD, Romanya-Ukrayna sınırındaki savaş mağdurlarına sıcak yemek dağıtımını bugün de sürdürdü.
Dünya 11.03.2022, 21:03
AFAD ekipleri, Rusya-Ukrayna savaşının ikinci gününden itibaren Siret Sınır Kapısı'nda Ukraynalı savaş mağdurlarına Türkiye'nin yardım elini uzatmayı sürdürüyor.
Bölgedeki soğuk havaya rağmen bugün de sınırı geçenlere sıcak yemek ikram eden ekipler, ayrıca insani yardım dağıtmaya devam etti.
Kaynak: AA
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