Afganistan Cumhurbaşkanı, Rusya Dışişleri Bakanıyla görüştü

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'daki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ve Gani, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferans kapsamında bir araya geldi.

Afganistan'daki askeri siyasi durum ve uzlaşı sürecinin ele alındığı görüşmede Lavrov, Orta Asya ülkeleri ile komşu olan Afganistan'ın kuzey bölgelerindeki durumun gerginleşmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.

Görüşmede, Rus tarafı, Afganistan'da yıllarca süren silahlı çatışmanın sonlandırılması ve ülkenin istikrara kavuşturulması amacıyla Afganlar arasında müzakerelerin en kısa sürede başlatılması gerektiğini vurguladı.

AA