Afganistan'daki Filipinler vatandaşları tahliye edilecek

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afganistan'daki "silahlı çatışmalar ve afet" nedeniyle alarm seviyesinin dörde çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan'ın Filipinler vatandaşları için "risk oluşturduğu ve bölgedeki yaklaşık 130 Filipinlinin zorunlu tahliyesinin üstlenileceği" ifade edildi.

Taliban'ın Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinin ardından Afganistan'da "kötüleşen güvenlik durumu" olduğuna dikkat çekildi.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmedi.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağladı.

AA