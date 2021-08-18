Afganistan'dan kaçan Eşref Gani'nin nereye gittiği belli oldu

Afganistan'ın 10 gün gibi kısa bir sürede Taliban tarafından ele geçirilmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Binlerce kişi ülkeden kaçabilmek için Kabil'deki havalimanına akın ederken, ülkede kaos ortamı hakim oldu. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise kan dökülmemesi adına ilk gün ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkesini terk ettikten sonra BAE'de ailesiyle birlikte olduğunu açıkladı.

Eski Afgan milletvekili Elay Erşad, Gani'nin Afgan başkanlık sarayından 15 Ağustos'ta "savunma bakanlığının toplantısına katılacağını söyleyerek" helikopterle ayrıldığını, ülkeyi terk ettiğini daha sonra öğrendiklerini anlattı.

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