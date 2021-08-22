Afganistan'ın eski İletişim Bakanı, Almanya'da bisikletli kuryelik yapıyor

Sayed Sadaat, 2020’nin sonuna kadar şimdilerde Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesi üzerine ülkeden kaçışı ile konuşulan Afganistan Cumhurbaşkanı Aschraf Ghani’nin hükümetinde İletişim Bakanı’ydı.

2020 sonuna doğru Ghani onu hükümetinden istifaya zorladı. Çünkü Taliban’ın ilerlemesi sebebiyle bir çıkış stratejisi aranıyordu ve bu strateji bakanlıkların bütçelerini kısmakta bulunmuştu.

İletişim Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu bakanlıkların bazıları kapatılacak, bazılarının bütçesi daraltılacak ve böylece Taliban’a karşı mücadele etmek için bir bütçe oluşturulabilecekti.

İstifaya zorlanmasına rağmen bir süre direnen Sadaat, kendi ifadesine göre sonunda istifa etmek zorunda kalmış ve Aralık 2020’de Almanya’ya kaçmıştı.

Sadaat, yanında götürdüğü parasını tükettikten sonra Liepzig’de Lieferendo isimli dağıtım şirketinde kuryelik yapmaya başladı.

Alman basınına konuşan Sadaat'ın hedefi para biriktirip Almanca kursuna gidebilmek ve hayali de Almanya’da telekom alanında çalışmak.