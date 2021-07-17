Afganlar arası müzakereler tekrar başladı

Afganistan'da yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla geçen sene başlayıp Şubat 2021'de kaderine terk edilen Afganlar arası müzakereler, Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başladı.

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, müzakerelerin açılışında yaptığı konuşmasında, ülkede şiddet olaylarının devam ettiğini, halkın sıkıntılı günlerden geçtiğini söyledi.

Afganistan sorununun savaşla çözülemeyeceğini vurgulayan Abdullah, halkın geleceği, savaşı sona erdirmek ve siyasi bir çözüme ulaşmak için her iki tarafın da tüm gücüyle çalışması gerektiğini belirtti.

Abdullah, barışa ulaşmak için iki tarafın da bazı fedakarlıklar yapması gerektiğinin altını çizdi.

Ülkede barışın tesisi için uluslararası ve bölgesel desteğin olduğuna işaret eden Abdullah, barış için yaratılan fırsatın iyi değerlendirilmesini istediklerini vurguladı.

Abdullah, "Devam eden savaştan en çok Afgan halkı zarar görüyor." dedi.

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader de Afganistan halkının son 40 yıldır birçok sorun ve zorlukla mücadele ettiğini dile getirdi.

Ülkedeki tüm sorunları ortadan kaldırmak için güçlü, merkezi ve bağımsız bir İslami sistemin gerekli olduğuna dikkati çeken Birader, bu bağlamda bencilliğin, kişisel çıkarların ve hırsların ötesine geçilmesi gerektiğini, Afganistan'ın, Afganların ortak yurdu olduğunu ifade etti.

Birader, "Afgan halkının birlik ve beraberliği için çalışmalı. Toprak bütünlüğümüzü ve ulusal birliğimizi tehdit eden her türlü çabaya, etnik, bölgesel, dilsel ve diğer önyargılara karşı her ne olursa olsun karşı durulmalı." diye konuştu.

Afganlar arası müzakerelerin ilerlemesinde bazı sorunların olduğunu ve beklendiği gibi ilerleme olmadığını aktaran Birader, her şeye rağmen Allah'ın izniyle müzakerelerin bir sonuca ulaşmasını umduklarını kaydetti.

ABD’nin Taliban’la 29 Şubat 2020'de barış anlaşması imzalayarak ülkedeki tüm yabancı güçlerin çıkması için verdiği söz, ülke için dönüm noktası oldu.

ABD ile Taliban arasında barış anlaşmasının imzalanmasının ardından 12 Eylül 2020'de Afganlar arası müzakereler, Katar'ın başkenti Doha'da başlamıştı.

Gözle görülür bir sonuç elde edilmeden Şubat 2021'de müzakereler kaderine terk edilmişti.

Böylece Taliban ile Afganistan İslam Cumhuriyeti tarafları arasında yürütülen geçiş süreci müzakereleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Sürecin çökmesiyle de Taliban’ın ülke genelindeki baskısı yoğunlaştı. Doha Anlaşması’yla yabancı güçlere saldırmama güvencesi veren Taliban, Afgan güvenlik güçlerine karşı şiddetli eylemlere girişti.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Taliban 407 ilçenin 160'tan fazlasını, merkezleri dahil kontrol altında tutuyor.

AA