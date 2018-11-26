Afrika'nın tarihi eserleri sömürgecilerinden geri alınacak

Fransa tarafından sömürgecilik döneminde çalınan binlerce sanat eserinin geri dönmesini isteyen yeni bir rapor yayınlandı.

Cuma günü yayınlanan rapor, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından görevlendirildi.

Senegalli iktisatçı Felwine Sarr ve Fransız tarihçi Bénédicte Savoy, Senagal'den Etiyopya'ya kadar genişleyen bir yelpazedeki ülkelerin sanat eserleri ile ilgili kalıcı bir iade talebini gerektirecek raporu hazırladılar.

Sanat eserlerinin geri dönüşü konusundaki anlaşmazlıklarda uzmanlaşmış bir Şili avukatı olan Pas Zarate'ye göre bu rapor Pasifik için bir dönüm noktası olacak.

Raporda Fransa müzelerinde bulunan, Afrika ülkelerinin yönetimlerinin rızası alınmadan götürülen Afrika sanat eserlerinin kıtaya geri verilmesi gerektiği belirtildi. Zarate, raporun Pasifik'te dalgalanma etkisi olacağını ve kültürel eserlerin asıl sahiplerine geri dönüşü hakkında devrim niteliğinde bir yansıması olacağını öne sürdü. Dünya çapındaki müzelerin diğer ülkelerden gelen eserler etrafında iç politikalarını kontrol etmek ve düzenlemek zorunda bırakacağını söyledi.

Raporun, denizaşırı ülkeler arası yaşanan kültürel öğelerin iadesi için tarihi eserleri alınan diğer ülkelere cesaret ve yasal bir dayanak oluşturacağını söyleyen Zarate, "Bu yasal dayanak yasal önceliğe dayanarak artıyor ve hukuk geliştikçe ve aynı zamanda kamu mülkiyetinin ve kültürel politikanın değişmesiyle de değişiyor." dedi.

New York Times'a göre Afrika'nın kültürel mirasının yüzde 90 ila 95'inin kıtanın dışında olduğu tahmin ediliyor.

Paris'teki Quai Branly Müzesi, 2006'da Avrupa dışındaki sanat eserlerini sergilemek için açıldı - bunların çoğu eski Fransız kolonilerinden. Müze, rapor hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Quai Branly'deki tartışmalı hazineler arasında, bugünün Batı Afrika ülkesi Benin'de Dahomey krallığından birkaç eser var: 19. yüzyılın Kral Ghezo'nun metal ve tahta tahtı, Kign Gele'nin sarayının kapıları ve heybetli, ahşap heykeller.

Macron, Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da yaptığı açıklamda “Birkaç Afrika ülkesinin kültürel mirasının büyük bir kısmının Fransa'da olduğunu kabul edemem.” dedi . “Bunun için tarihsel açıklamalar var ama geçerli, kalıcı ve koşulsuz bir gerekçe yok. Afrika mirası sadece özel koleksiyonlarda ve Avrupa müzelerinde olamaz - Paris'te değil, Dakar, Lagos ve Cotonou'da da sergilenmelidir. Bu benim önceliklerimden biri olacak. ” dedi.

İngiltere'de baskı altında, çaldıklarını iade edecek

İngiltere, eski kolonilerinden çaldığı tarihi eserleri geri iade etme baskısı altında. Son aylarda, Etiyopyalı yetkililer, Kuzey Etiyopya'daki savaşların ardından 1860'larda alınan değerli eşyaların da dahil olduğu İngiltere'deki müzeler, kişisel koleksiyonlar ve hükümet kurumlarından yağmalanmış eserler ve el yazmalarının geri dönüşünü sağlama çabalarını artırdı.

İngiliz denizcilerin çaldığı heykel iadesinin müzakereleri devam ediyor

Geçtiğimiz hafta Londra'da British Museum ile Rapa Nui ve Şili hükümetlerinin arasında, 1869 yılında İngiliz denizciler tarafından çalınan heykelin Hoa Hakananai'a geri gönderilmesi konulu müzakereleri sürdürmesi yönünde bir anlaşmaya varıldı.

Paskalya Adası olarak da bilinen Rapa Nui, Norveç'teki Kon Tiki Müzesi'nden koleksiyonunun bir kısmının geri iadesini müzakere ediyor. Zarate, Rapa Nui'nin iddialarının, uluslararası diplomaside sanatın geri dönüşünün önemini vurgulayan farkındalığıyla desteklendiğini söyledi.

“[Ülkeler, dış politika perspektifinden, liderlik perspektifinden, aslen kendilerine ait olmayan mirasın yöneticileri olduklarını yeniden gözden geçirme konusunda düşünüyorlar” dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 08:25