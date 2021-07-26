Afrika tehlikenin eşiğinde

Afrika Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Merkezinin (SDGCA), hazırladığı son raporda, şu anda 400 milyonu bulan kıtadaki yoksul nüfusun 2030 yılında 460 milyona çıkmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, gelir eşitsizliklerine vurgu yapılarak, yoksul kesimin çoğunluğunu kırsal kesimin oluşturacağı aktarıldı.

"2030'da dünyadaki her 10 yoksuldan 8'i Afrika kıtasında yaşayacak." denilen raporda, kıtadaki her 5 çocuktan birinin eğitim alamadığı kaydedildi.

Raporda, Afrikalıların su ve enerji gibi temel hizmetlere erişim sıkıntısı yaşadığı, kıtadaki yolların sadece yüzde 25'inin asfaltlı olduğu ve internet erişim oranının sadece yüzde 26 olduğu ifade edildi.

SDGCA, Birleşmiş Milletler'in 2030 Kalkınma Hedeflerini açıklamasının ardından Afrikalı liderler tarafından 2016 yılında Ruanda'da kurulmuştu.