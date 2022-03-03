AGİT personeli Rus saldırısında hayatını kaybetti

AGİT’ten yapılan yazılı açıklamada, Maryna Fenina isimli çalışanın, dün Harkiv’de düzenlenen bombardımanda hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, AGİT Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve AGİT Genel Sekreteri Helga Maria Schmid'in Fenina'nın yakınlarına ve özel misyon çalışanlarına başsağlığı dileklerine yer verildi.

Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Fenina’nın Ukrayna’daki özel misyonun değerli bir üyesi olduğunu belirterek o bölgede görevli AGİT personelinin, Fenina'nın ailesine destek olmaya çalıştığını aktardı.

Rau, "Maryna, savaş bölgesi haline gelen bir şehirde ailesi için erzak temin ederken öldürüldü. Harkiv'de ve Ukrayna'nın diğer şehir ve kasabalarında füzeler, mermiler ve roketler konutları ve şehir merkezlerini vuruyor, kadın, erkek ve çocuklar gibi masum sivilleri öldürüyor ve yaralıyor." diye konuştu.

Rusya'ya savaşı durdurma çağrısı

Açıklamada, uluslararası toplum ve AGİT bünyesinde tekrarlanan çağrılara rağmen Ukrayna'da savaşın devam ettiği belirtilerek “Ölüm ve yaralanmalara neden olan sivil halkın yoğunlukta olduğu merkezlerin hedef alınmasını şiddetle kınıyor, Rusya Federasyonu'na çatışmaları derhal durdurma ve anlamlı bir diyaloga girme çağrımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.