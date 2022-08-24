AGİT'ten Rusya'ya "Ukrayna'daki savaşı sonlandırma" çağrısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) yapılan yazılı açıklamada, Polonya Dışişleri Bakanı Rau'nun görüşlerine yer verildi.

Rau, Ukrayna'da savaşın 6 ayı geride bıraktığını belirterek Rusya'nın, bu ülkedeki kritik altyapıya yönelik düzenlediği saldırıların milyonlarca insanı, hayati hizmet ve kaynaklara erişimden mahrum bıraktığını ifade etti.

Rusya'nın "saldırganlığının milyonlarca insanı yerinden ettiğini" kaydeden Rau, savaşın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da en büyük insani krize neden olduğunu kaydetti.

Rau, bu durumun başta kadın ve çocuklar olmak üzere çok sayıda kişinin insan kaçakçılarının ağına düşme riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın tarifsiz yıkım ve acıya yol açtığını belirten Rau, "Ukrayna'nın her yerinde ayrım gözetmeyen saldırılar karşısında binlerce masum insanın öldüğünü gördük." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya karşı savaş haksız ve kabul edilemez"

Rau, Ukrayna vatandaşlarının zorla Rusya'ya götürülmesine tepki göstererek, "Ukrayna'ya karşı savaş haksız ve kabul edilemez. Uluslararası hukukun ve teşkilatımızın üzerine kurulduğu her ilkenin açık bir ihlalidir. Derhal durmalı." dedi.

AGİT'in bu zor süreçte Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğini belirten Rau, teşkilata üye ülkelere barış ve güvenlik için birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

AGİT, 2 Ağustos'ta Ukrayna için yeni bir destek programı duyurmuştu. Yaklaşık 25 farklı projeyi kapsayan program kapsamında AGİT, bu ülkede mayın temizleme, çevre temizliği ve insani yardım gibi alanlarda destek sunacak.