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Aleksandr Dugin’in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu öldü

Rus siyaset uzmanı Dugin’in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Dünya 21.08.2022, 01:47
Aleksandr Dugin’in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu öldü

Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina’nın, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus basınında yer alan haberlerde, Darya Dugina’nın bulunduğu aracın Moskova’nın Odintsova bölgesinde patladığı belirtildi.

Dugina’nın patlamada yaşamını yitirdiği ifade edilen haberlerde, Aleksandr Dugin’in olay yerine gittiği kaydedildi.

Kaynak: AA
#aleksandr dugin #moskova
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