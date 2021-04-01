Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı'

İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'de bulunan Selçuk Bayraktar ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'le görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev kabulde, Dağlık Karabağ savaşında Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a desteğinden takdirle bahsetti.

Türk savunma sanayisinin başarılarına değinen Aliyev, bu başarılara Selçuk Bayraktar'ın öncülük ettiğini vurguladı ve Baykar ürünlerinin Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması sürecinde düşman teçhizatlarının imha edilmesindeki rolüne dikkati çekti.

Bayraktar, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti

Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesine, iş birliğinin geliştirilmesine, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanması yönündeki haklı davasına katkılarından dolayı Bayraktar'ın "Karabağ Nişanı" ile taltif edildiğini belirtti.

Selçuk Bayraktar da Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla Aliyev'i kutladı, şehitleri rahmetle andığını dile getirdi.

Kabulün ardından Aliyev, Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasında hizmetleri bulunan asker ve sivillerin ödüllendirilmesi için tesis edilen "Karabağ Nişanı"nı Bayraktar'a takdim etti.

Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Bayraktar, kendisine takdim edilen nişan dolayısıyla büyük gurur ve onur duyduğunu vurguladı.

Bayraktar, Azerbaycan temasları kapsamında Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la da bir araya geldi.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk. Tek millet, iki devletin ortak geleceği için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.