Aliyev'den son dakika Türkiye açıklaması: Türkiye moral destek sağlıyor

İşgalci Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, '' Türkiye çatışmada taraf değil. Türkiye'nin bölgedeki rolü istikrar sağlanması için'' açıklamasında bulundu. Aliyev, 'Suriyeli savaşçı' iddiasını da yalanladı.

Aliyev, Türkiye'nin bölgede bir taraf olmadığını ve dengeleyici rol oynadığını söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan'ın isteklerinin kabul edilemez olduğunu ve şu an ki durumda bir diyalog gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Bununla birlikte Aliyev, "Dağlık Karabağ'da görev yapan hiç F-16 uçağı yok. Ayrıca bölgede Suriyeli hiçbir savaşçı bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER 7

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 19:51