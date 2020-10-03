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Aliyev, işgalden kurtarılan Madagiz'in adını değiştirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Madagiz yerleşim biriminin adını Sugovuşan olarak değiştirdi.

Aliyev, işgalden kurtarılan Madagiz'in adını değiştirdi

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Madagiz'in tarihi adını 3 Ekim 2020'den itibaren geri kazandırıyorum. Bundan böyle Sugovuşan olarak anılacaktır. Karabağ Azerbaycan'dır!" ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev, Sugovuşan'ı işgalden kurtarma operasyonunu yöneten 1. Kolordu Komutanı Tümgeneral Hikmet Hasanov'u kutladı, Hasanov'a, tebriklerini tüm personele iletmesi talimatı verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İlham Aliyev duyurdu! Madagiz'e Azerbaycan bayrağı dikildi

İlham Aliyev duyurdu! Madagiz'e Azerbaycan bayrağı dikildi
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