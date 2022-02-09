Almanya’nın acil gaz stoku kritik seviyenin altında

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, 30 Ocak itibarıyla Almanya’da gaz depolama tesislerinin doluluk oranı yüzde 36,88 seviyesine indi. Bu oran 2020’de yüzde 90 seviyesinde idi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı’na göre, 7 gün boyunca aşırı soğuklara dayanmak için tesislerde doluluk oranının kritik seviye olan yüzde 40'ta olması gerekiyor.

Bakanlık durumu takip ediyor

Bakanlık sözcüsü ise haftalık basın toplantısında ülkedeki gaz depolama tesislerinde doluluğun “kritik seviyeye” indiğini vurguladı, bakanlığın depolama seviyelerinin durumunu yakından izlediğini söyledi.

Almanya Gaz Depolama Girişimi (INES) verilerine göre, Almanya'da 25 şirket tarafından işletilen 47 yer altı gaz depolama tesisi bulunuyor. Bu tesislerin toplam kapasitesi yaklaşık 25 milyar metreküp.

AB için enerjide olumsuz sonuçları olabilir

Doğal gaz ihtiyacının yarıdan fazlasını Rusya'dan karşılayan Almanya'nın, gazda yaşadığı stok düşüşünün yanı sıra fiyat dalgalanmaları ve jeopolitik gerilimlerle savunmasız hale gelmesi Rusya'ya ihtiyacını yeniden gündeme taşımıştı.

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna krizinin derinleşmesinin AB ve özellikle Almanya için enerjide olumsuz sonuçları olabileceğine işaret ediyor.

LNG'nin şu an Rus doğal gazını ikame etmesinin mümkün olmadığı belirtilirken, doğal gazın Almanya'nın enerji tüketimindeki payı ise yüzde 32 olarak hesaplanıyor.