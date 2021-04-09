Amazon işçileri sendikayı reddetti

ABD'deki Amazon işçilerinin sendikalaşma yönündeki ilk girişimi başarısızlıkla sonuçlanabilir.

Amazon'un Alabama'ya bağlı Bessemer kentindeki tesisinde düzenlenen seçimlerde ilk sonuçlar dün geldi. Kısmi ve resmi olmayan sonuçlara göre sendika kurulması yönündeki oyların sayısı 463'te kalırken "hayır" oylarının sayısı 1100'ü buldu. Oy sayma işleminin bugün de devam etmesi bekleniyor.

Yaklaşık 6 bin Amazon işçisinin bulunduğu kentte seçime katılımın yüzde 55 düzeyinde olduğu belirtilirken, sayımı yakından takip eden Amazon ve RWDSU temsilcilerinin çok sayıda oya itiraz ettiği kaydedildi.

Bessemer'deki Amazon'a bağlı depo işçilerinin Perakende, Toptan Satış, Büyük Mağazalar Sendikası (RWDSU) tarafından temsil edilme talebi, ülkede işçi haklarıyla ilgili son yılların en önemli mücadelelerinden biri olarak görülüyor. Sendikalaşma kararının, ülkenin en büyük işverenleri arasında yer alan Amazon'da ve ülke genelinde sendika kurma faaliyetlerini artırabileceği belirtilmişti.

İşçilerinin çalışma koşulları nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Amazon'un sendika karşıtı adımları da tepkilere yol açmıştı.

Sendika başkanı: Amazon yasadışı ve korkunç yollara başvurdu

İlk sonuçlarla ilgili haberler üzerine açıklama yapan RWDSU Başkanı Stuart Appelbaum, bu sonucu beklediklerini belirterek "Sistemimiz arızalı. Amazon da bundan sonuna dek faydalandı" dedi. Amazon'un sendika kurma çalışmalarını engellemek için yasadışı ve korkunç yollara başvurduğunu kaydeden Appelbaum, "Bu, işçilerin seslerini duyurabilmesi açısından hâlâ çok önemli bir süreç" diye konuştu.

Oy sayımını yürüten Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB), sendika seçiminin Kovid-19 pandemisi nedeniyle posta yoluyla yapılmasına izin vermişti. Ellerindeki kanıtlara göre Amazon'un işçileri posta yoluyla oy kullanmaya teşvik ettiğini ve ABD Posta Servisi'yle temasa geçerek sürece müdahale ettiğini belirten sendika temsilcileri, NLRB'ye soruşturma çağrısı yaptı.

RWDSU'dan yapılan açıklamada, "NLRB'nin Amazon'un depo tesisine oy makinesi koyma talebini kesin olarak reddetmesine rağmen, şirket kendini yasaların üzerine koyup posta servisiyle birlikte çalıştı ve yine bir oy kutusu oluşturdu. Bunun kendilerine işçilerin gözünü korkutma yeteneği sağlayacağını biliyorlardı" denildi.

RWDSU Başkan Appelbaum, daha önce posta yoluyla oy verme işleminin Amazon tarafından gözetleneceğine dair endişeleri olduğunu belirtmişti.

ABD'de büyük ilgi gören seçim öncesinde araların Cumhuriyetçilerin de bulunduğu Kongre üyeleri, Bessemer'i ziyaret ederek sendika yanlılarıyla görüşmüştü.

Başkan Joe Biden da, Amazon'un ismini anmadan sendikaya katılma kararının işçilere ait olması gerektiğini belirterek Bessemer'deki sendika faaliyetlerine dolaylı olarak destek vermişti.



Kaynak: Independent Türkçe