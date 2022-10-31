Amerika, Avustralya'nın kuzeyine B-52 bombardıman uçağı konuşlandırmayı planlıyor

ABD'nin Avustralya'nın kuzeyine nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçakları konuşlandırmayı planladığı bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumu ABC'nin "Four Corners" programının yayımladığı raporda, ABD'nin Avustralya'nın kuzeyinde yer alan Tindal Hava Üssü'ne 6 adet B-52 bombardıman uçağı konuşlandırmayı planladığı ortaya konuldu.

Four Corners'a açıklamalarda bulunan ABD Hava Kuvvetleri, ABD'nin Avustralya'ya bombardıman uçağı konuşlandırabilme kabiliyetinin düşmanlara güçlü bir mesaj verdiği kaydetti.

Yeni Amerikan Güvenlik Merkezinden (CNAS) Becca Wasser, "Çin'e potansiyel olarak saldırabilecek bombardıman uçaklarına sahip olmak, Çin'in Tayvan üzerinde herhangi bir eylemde bulunmasına sinyal göndermek için çok önemli olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya Savunma Bakanlığı, B-52 bombardıman uçaklarının ne zaman konuşlandırılacağına dair bilgi paylaşmadı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, zaman zaman Amerikalı müttefikleri ile görüşme sağlandığını ve ABD Deniz Birliklerinin dönüşümlü olarak konuşlandığı ziyaretler olduğunu kaydetti.

Güvenlik uzmanları, söz konusu konuşlandırmayı kışkırtıcı bir hareket olarak nitelendirerek bunun doğrudan Çin'i hedef aldığını belirtiyor.