Amerika'dan Katar'a teşekkür

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Sullivan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra ortak çıkarları ilgilendiren konular ele alındı.

Görüşme sırasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Afganistan'da tutuklu bulunan iki ABD vatandaşının serbest bırakılmasıyla sonuçlanan çabalarından dolayı ülkesinin Katar'a teşekkürlerini ifade etti.

Sullivan, "Katar, Afganistan'daki ortak çabalarda ABD'nin sıkı bir ortağıdır." dedi.

ABD 21 Aralık'ta, Afganistan'da Taliban tarafından tutuklu bulunan iki vatandaşının serbest bırakılmasını "iyi niyet göstergesi" olarak duyurmuştu.