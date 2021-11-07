Amerika'dan kınama geldi

ABD yönetimi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kazımi'nin hava aracıyla düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulmasından dolayı memnun oldukları belirtildi.

Açıklamada, "Esefle kınadığımız bu terör eylemi, Irak devletinin kalbini hedef almıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu saldırının soruşturulması için Iraklı yetkililere yardım teklifinde bulunulduğunun belirtildiği açıklamada, "Iraklı ortaklarımıza verdiğimiz bağlılık sözü sarsılmazdır. ABD, Irak hükümeti ve halkının yanındadır." ifadesi kullanıldı.

Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi bu sabah silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların, 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri, Kazımi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.