Amerika'dan Tunus için "demokrasi" vurgusu

Blinken, Washington’da düzenlenen ABD Afrika Liderler Zirvesi kapsamında Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüştü.

Görüşme öncesinde Said ve Blinken basına açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'in ABD'nin Tunus demokrasisine ve Tunus halkının demokratik ve müreffeh bir gelecek özlemini desteklemeye olan derin bağlılığını dile getirdiği belirtildi.

Blinken'in Rusya-Ukrayna krizinin şiddetlendirdiği ekonomik kriz ortasında ABD’nin Tunus ekonomisine olan güçlü desteğini vurguladığı ifade edildi.

ABD-Tunus ilişkilerinin öneminin altını çizen Blinken'in özgür ve adil 17 Aralık parlamento seçimlerinin yanı sıra demokratik kontrol ve dengeleri güçlendirmeye yönelik kapsayıcı reformların ve temel özgürlüklerin korunmasının önemini ifade ettiği aktarıldı.

Tunus, 17 Aralık'ta genel seçime gidiyor ancak Nahda Hareketi ile Tunus’un Kalbi Partisinin de aralarında olduğu siyasi partilerin çoğu seçimi boykot ediyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek, yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "Siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurmuştu.

Ülkede 25 Temmuz’da seçmenlerin yüzde 30,5'nin katılımıyla düzenlenen referandumda, yüzde 94,6 evet oyuyla yeni anayasa kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Said, 15 Eylül'de yaptığı açıklamayla, erken genel seçimlerde uygulanacak yeni seçim yasasını duyurmuştu.

Yeni seçim yasasının ilanının ardından Nahda Hareketi, Tunus’un Kalbi Partisi, Demokratik Akım Partisi, Özgür Anayasa Partisi, Afak Tunus Partisi gibi Tunus Meclisinde varlık gösteren önemli siyasi partiler ile muhaliflerin çatı oluşumu Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi peş peşe yaptıkları açıklamalarla seçimleri boykot edeceklerini açıklamıştı.