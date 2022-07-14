Amerika, İsrail, Hindistan ve BAE liderleri gıda krizini ele aldı

Video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Yair Lapid, Hindistan Başbakanı Nerendra Modi ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan katıldı.

Biden, toplantıya, resmi temaslar kapsamında bulunduğu İsrail'de Başbakan Lapid ile iştirak etti.

Beyaz Saray'ın zirveye ilişkin yayınladığı ortak yazılı açıklamada, zirvenin hedefinin "özellikle su, enerji, ulaşım, uzay, sağlık ve gıda güvenliği alanlarındaki ortak yatırımlara ve yeni girişimlere odaklanarak dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan bazılarının üstesinden gelmek için toplumların canlılığını ve girişimci ruhunu kullanmak" olduğu belirtildi.

İsrail'in Arap ve bölge ülkeleriyle ilişkileri normalleştirme sürecinin desteklendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İbrahim Anlaşmaları'na ve İsrail ile diğer barış ve normalleşme düzenlemelerine desteğimizi vurguluyoruz. Orta Doğu ve Güney Asya'da ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve özellikle I2U2 ortakları arasında sürdürülebilir yatırımın teşviki dahil olmak üzere, bu tarihi gelişmelerden kaynaklanan ekonomik fırsatları memnuniyetle karşılıyoruz."

Açıklamada, liderlerin, küresel gıda krizini daha iyi yönetebilecek daha uzun vadeli ve daha çeşitli gıda üretimi ve gıda tedarik sistemleri sağlamanın yenilikçi yollarını tartıştığını kaydedildi.

Bu kapsamda BAE’nin, Hindistan'da iklim alanındaki akıllı teknolojiler ile bir dizi entegre gıda parkı geliştirmek için 2 milyar ABD doları yatırım yapacağı belirtildi.

Girişim kapsamında, Hindistan'ın proje için uygun arazi temin edeceği ve çiftçilerin gıda parklarına entegrasyonunu sağlayacağı, ABD ve İsrail'deki özel sektörlerin de sürdürülebilirliğe katkıda bulunan yenilikçi çözümler için uzmanlık desteği vereceği aktarıldı.

Söz konusu yatırımların, mahsul verimini en üst düzeye çıkararak Güney Asya ve Orta Doğu'daki gıda güvenliği krizinin üstesinden gelinmesine yardımcı olacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca I2U2 ortaklarının, Hindistan'ın Gujarat eyaletinde rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinden oluşan 300 megavatlık bir hibrit yenilenebilir enerji projesi geliştireceği bildirildi.