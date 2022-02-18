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Amerika ve Rusya arasında güvenlik görüşmesi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Dünya 18.02.2022, 16:43
Amerika ve Rusya arasında güvenlik görüşmesi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, ABD’li mevkidaşı Austin ile yaptığı telefon görüşmesinde, uluslararası güvenlikle ilgili güncel konular ve karşılıklı çıkarları ele aldı.

Rusya, Aralık 2021'de ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı iletmişti.

ABD ve NATO, konuyla ilgili ocak sonunda Rusya'ya yazılı yanıt göndermişti. Rusya da Washington’ın verdiği cevaba tepkisini, 11 sayfalık bir yazıyla dün iletmişti.

#Amerika #rusya
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