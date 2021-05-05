'Ansaar International' derneğine Almanya'da yasak

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ansaar International derneğinin ve ona bağlı diğer kuruluşlarının faaliyetlerinin yasaklandığı belirtildi.

Yasak kararının ardından Almanya'nın 10 eyaletinde Ansaar International ve diğer bağlantılı derneklerin binalarına baskınlar gerçekleştirildiği ve yaklaşık 150 bin avro nakit paraya el konulduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yasak kararına ilişkin, "Ansaar International ve alt kuruluşları bugünden itibaren yasaklandı ve dernekleri feshedilecek. Güvenlik yetkililerimiz bu konuda son derece dikkatliler." ifadelerini kullandı.

Derneğin topladığı bağışların yurt dışındaki "terörist gruplara" aktarıldığı iddia edildi.

AA