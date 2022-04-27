Antonov An-225 için pul çıkartıyorlar

Ukrposhta, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, Rus askerlerin Hostomel'e düzenlediği saldırıda enkaza çevirdiği Antonov An-225 adlı kargo uçağı için bir posta pulu piyasaya sürmeyi planladıklarını duyurdu.

Moskova'ya bağlı güçler şubat sonunda Hostomel Havaalanını ele geçirdiğinde, Ukraynacada "rüya" anlamına gelen Mriya adıyla da tanınan kargo uçağını kullanılmaz hale getirmişti.

Posta servisinin açıklamasında, pulda yer alan çizimin 11 yaşındaki Sofia Kravçuk tarafından hazırlandığı belirtildi.

Volın bölgesinde yaşan Kravçuk, savaş öncesinde düzenlenen "Ukrayna benim için ne ifade ediyor?" yarışmasına bu çizimle katılmıştı.

Ukrposhta, iki hafta önce de Rus Donanması'nın amiral gemisi Moskva'ya el hareketi çeken bir Ukraynalı asker çiziminin yer aldığı bir pul çıkararak gündem olmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe