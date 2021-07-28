Antony Blinken’ın Tunus açıklaması Kerry’yi hatırlattı

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’in başını çektiği darbe girişiminin ardından ABD’den destek gibi açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmî twitter adresi üzerinden paylaştığı mesajlarda, darbeci Kays Said’le görüşmesine yer verdi. Blinken mesajında, “Bugün Cumhurbaşkanı Kays Said’le Tunus’taki duruma ilişkin iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Tunus demokrasisine olan desteğimi ifade ettim. Cumhurbaşkanı Said’i Tunus’ta yönetimin temeli olan demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı kalmaya teşvik ettim. Onu tüm siyasi aktörler ve Tunus halkı ile açık diyaloğu sürdürmeye çağırdım” ifadelerini kullandı.

Blinken’ın mesajı, 2013’te dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Mısır darbesine ilişkin sözleriyle karşılaştırılarak tepkiyle karşılandı. Hatırlanacağı üzere Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye Mısır ordusu tarafından yapılan darbeyi, Kerry, “Mısır ordusu demokrasiyi geri getirdi” sözleriyle savunmuş ve destek vermişti. Kerry, darbenin milyonlarca kişinin isteğiyle yapıldığını da kaydederek bir skandala imza atmıştı. Blinken’ın sözleri, aradan yıllar geçse de ABD dış politikasında ikiyüzlü tutumun devam ettiğini ve Washington’ın demokrasiyi değil çıkarlarını savunma peşinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan Kerry, ABD’de Biden kabinesinde Blinken ile birlikte yer alıyor ve iklim özel temsilcisi görevini yürütüyor.