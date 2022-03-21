Apple’ın eski çalışanı, şirketi 10 milyon dolar dolandırmakla suçlandı

Eski bir Apple çalışanı, teknoloji devini hırsızlık, komisyon alma ve kara para aklama yoluyla milyonlarca dolar dolandırmakla suçlandı.

Cuma günü yapılan mahkemede Dhirendra Prasad, telefon ve posta dolandırıcılığı yapmak için iki komplo da dahil olmak üzere beş suçlamayla suçlandı.

Prasad ayrıca vergi kaçırma ve ABD hükümetini dolandırmak için komplo kurmakla da suçlanıyor.

10 yıl süreyle Apple’ın küresel servis destek ağı biriminde çalışan Prasad hakkında mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, şirketteki pozisyonunu kötüye kullanarak yolsuzluk yaptığı, ‘hiç satın alınmayan hizmet ve ürünler için para ödenmesine’ sebebiyet verdiği vurgulandı.

Mahkeme, Prasad’a ait 5 milyon dolarlık (74 milyon lira) hesapların dondurulmasına ve gayrimenkullerine el konmasına karar verdi.

Prasad, beş yıldan 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.