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Araçları durdurulan Filistinliler yola yürüyerek devam etti

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırması sonrası binlerce Filistinli araçları ile Mescidi Aksa'ya doğru yola çıktı. İsrail polisi yolu kapatınca Filistinliler yürüyerek yola devam etti.

Dünya 08.05.2021, 22:12
Araçları durdurulan Filistinliler yola yürüyerek devam etti

İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da yaptığı saldırılar sonrası binlerce Filistinli araçları ile Mescid'i Aksaya doğru yola çıktı. İsrail güçleri Filistinlileri engellemeye çalıştı.

İsrail güçlerinin Filistinlilerin otobüslerini ve otomobillerini engellemesi sonrası araçlardan inen binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyerek yola devam etti.

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#İsrail
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