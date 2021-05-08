Araçları durdurulan Filistinliler yola yürüyerek devam etti

İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da yaptığı saldırılar sonrası binlerce Filistinli araçları ile Mescid'i Aksaya doğru yola çıktı. İsrail güçleri Filistinlileri engellemeye çalıştı.

İsrail güçlerinin Filistinlilerin otobüslerini ve otomobillerini engellemesi sonrası araçlardan inen binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyerek yola devam etti.

İsrail güçlerinin Filistinlilerin otobüslerini ve otomobillerini engellemesi sonrası araçlardan inen binlerce Filistinli #MescidiAksa'ya doğru yürüyerek yola devam etti. pic.twitter.com/Zm57POTV2c