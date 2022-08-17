Arakanlı mülteciler kısa vadede yurtlarına dönemeyecek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Myanmar'da etnik ayrımcılık ve şiddetten ötürü ülkelerini terk ederek Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman mültecilerin vatanlarına geri dönüşü için şartların henüz uygun olmadığını belirtti.

14 Ağustos'ta başladığı Bangladeş ziyaretini tamamlayan Bachelet, yazılı açıklamasında, ülkenin güneyinde yer alan ve 1 milyonun üzerinde Arakanlı mültecinin yaşadığı Cox's Bazar'daki insani durumu ele aldı.

Bachelet, Bangladeş hükümetinin mültecilere ev sahipliği ve insani katkılarının hafife alınamayacağını vurgulayarak, "Uluslararası camia Bangladeş'e desteğini sürdürmeli, mültecilerin geri dönebileceği ve sorunlarının köküne inilerek suçluların hesaba çekilebileceği şartların oluşması için Myanmar hükümetine baskı yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cox's Bazar'daki kamplarda konuştuğu mültecilerin, şartlar uygun olduğunda bir an önce evlerine dönmek istediklerini aktaran Bachelet, "Maalesef sınır ötesindeki mevcut durum, geri dönüşler için şartların uygun olmadığını gösteriyor." dedi.

Bachelet, mültecilerin geri dönüşünün gönüllü ve onurlu bir şekilde gerçekleşmesi ve döndükleri yerde güvenliklerinin sağlanması gerektiği vurgusunu yaptı.

Kamplarda yaşayan birçok mültecinin insani yardımlara bağlı yaşamayı tercih etmediği, bulundukları ülkede kendi geçimlerini ve topluma katkı sağlamayı istediklerini belirten Bachelet, Bangladeş hükümetine, "Başan Çar ve Cox's Bazar'daki kamplarda mültecilerin, kendi topluluklarına hizmet edip katkıda bulunmasını sağlayacak girişimlere imkan tanıma" çağrısında bulundu.

Bachelet, ülkede genel seçimlerin yaklaşmasıyla Arakanlı mültecilere yönelik ayrımcı söylemlerin de arttığına dikkati çekerek, Bangladeş halkının bu söylemler karşısında dolduruşa gelmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.