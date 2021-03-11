Arap dünyasından Libya'da güvenoyu alan Dibeybe'ye tebrik

Arap dünyasındna kutlama mesajları art arda geldi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır, geçiş döneminde Ulusal Birlik Hükümeti ile birlikte çalışmak arzusundadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Mısır'ın Libya hükümetinin "siyasi çözüm yol haritası uyarınca taahhütlerini yerine getirmesine destek verileceği" ifade edildi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Katar'ın Libya'daki yeni Ulusal Birlik Hükümeti'ne "kardeş Libya halkının kalkınma, istikrar ve refah arzusunu gerçekleştirmesi için tam destek vereceği" vurgulandı.

Cezayir

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yaptığı yazılı açıklamada, güvenoyu alan Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne "tam destek vermeye hazır olduğunu" vurguladı.

Tebbun, sene sonunda düzenlenmesi planlanan seçimleri işaret ederek, "yıl sonunda Libya'da bölünmüşlüğün sonlandırılmasını" umduğunu kaydetti.

Lübnan

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi telefonla arayarak tebrik ettiğini açıkladı.

Hariri, paylaşımında, "kurumları yeniden birleştirme, ülkeyi yeniden yapılandırma ve sene sonunda düzenlenecek seçimlerde başarı dilediğini" duyurdu.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulmasını tebrik etti.

Safedi, Dibeybe hükümetinin güvenoyu almasını, "Libya'da krizin çözülmesi, ülkenin güvenlik ve istikrara kavuşması için amaçlanan siyasi süreçte büyük bir adım" olarak değerlendirdi.

Arap Birliği

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Libya Temsilciler Meclisi'nin büyük bir çoğunluğunun Dilbeybe kabinesini onayladığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin öncülüğünde "yeni yürütme otoritesinin en yakın zamanda sağlanması" temennisinde bulunuldu.

BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu yol haritasına göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Dibeybe ve göreve gelen yönetimin, ülkeyi 24 Aralık 2021'e kadar seçime taşıması öngörülüyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi, Sirte kentinde düzenlenen üç günlük oturumun sonunda Temsilciler Meclisi'nden bugün 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu başarıyla tüm yabancı milis ve paralı askerlerin çıkarılmasıyla sonuçlanacak şekilde Libya'nın birliği ve egemenliğinin korunmasının ümit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Riyad'ın yine bu başarının Arap bölgesel güvenliğini tehlikeye sürükleyen dış müdahaleyi engelleyen daimi bir çözüm getirmesi ümidinde olduğu aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt de Libya'da yeni yönetimin oluşmasından duyduğu memnuniyeti ve bu hedefe ulaşmada Birleşmiş Milletlerin (BM) gösterdiği çabanın takdire şayan olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, elde edilen sonucun halkının güvenlik ve istikrar konusundaki arzularını gerçekleştirmesi ve BM'nin diğer süreçlerde de başarı sağlayacağı ümidinde olunduğu belirtildi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı gelişmeyi, "Libya'da güvenlik ve istikrarın yerleşmesi ve kardeş Libya halkının barış, refah ve kalkınması için arzularının gerçekleşmesinde en önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüm Libya toplumuna barış yolunda yürümeleri ve ülkenin yararına olanı galip kılmaları çağrısı yapıldı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri de yayınladığı mesajda, BM'nin ülkedeki yeni yönetimin oluşmasında gösterdiği çabadan övgüyle söz ederek, Abu Dabi'nin yeni yönetimle Libya halkının arzusu olan güvenlik, refah ve istikrarın gerçekleştirilmesi için iş birliği içinde olunacağı vurgulandı.

Açıklamada, BM Libya Temsilciliği gözetiminde ülkedeki krizin çözümüne ilişkin geri kalan süreçlerde başarıya ulaşılacağı arzusunda olunduğu kaydedildi.

AA