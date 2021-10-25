Arap dünyasından İsrail'in 6 Filistinli kuruluşu terör listesine almasını kınama

Tunus İşçi Partisi (sol), sosyal medya hesabından, Tunus, Fas, Filistin, Ürdün, Moritanya, Lübnan, Mısır, Suriye, Kuveyt ve Bahreyn'den 13 kurumun imzaladığı ortak kınama açıklamasını yayınladı.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sınıflandırmayı kınıyor ve bunu Filistin halkının haklarını gasbeden siyonist işgal politikasının bir parçası olarak kabul ediyoruz. Gerçek terör, tarihsel açıdan terörist ve suç çetelerinin bir uzantısı olarak kurulan ve işgalci bir varlık olarak kuruluşundan bu yana toprakları gasbetmeye, Filistin halkını öldürmeye ve yerinden etmeye adanmış siyonist oluşumun devleti tarafından temsil edilmekte ve somutlaşmaktadır"

Söz konusu sivil toplum örgütleriyle ilkesel dayanışmanın devam edeceği belirtilen açıklamada, dünyadaki tüm özgür insanlara bu terör sınıflandırmasını reddetmesi çağrısı yapıldı.

Bildiriye imza attığı kaydedilen örgütler şu şekilde sıralandı:

"Tunus İşçileri Partisi, Fas Demokratik Yöntem Partisi, Filistin Kurtuluş Halk Cephesi, Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi, Ürdün Demokratik Halk Birliği Partisi, Ürdün Demokratik Halk Partisi, Moritanya Yapabiliriz Hareketi, Lübnan Komünist Hareketi, Mısır Sosyalist Halk Koalisyonu, Birleşik Suriye Komünist Hareketi, Suriye Halk İradesi Hareketi, Kuveyt İlerleme Hareketi, Bahreyn İlerleme Platformu"

İsrail hükümeti 23 Ekim'de, Filistin Halk Kurtuluş Cephesine (FHKC) bağlı olduğunu iddia ettiği 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Adalet Bakanlığı; Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketinin Filistin Şubesi'ni illegal ilan etmişti.