Araştırma: "Ölen Rus askerlerin çoğu yoksul bölgelerden"

Ceyhun Aşirov paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna savaşında ölen askerlerin ekseriyeti Rusya'nın en yoksul bölgelerinden. En çok kayıp Dağıstan ve Buryatia'dan (ortalama maaş 266 $) Moskova ve Petersburg'dan ölen Rus askerlerin sayısı ise yok denecek ve raporlara girmeyecek kadar az."