Araştırma: "Ölen Rus askerlerin çoğu yoksul bölgelerden"
Kafkasya ve Rusya üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan gazeteci Ceyhun Aşirov, Twitter hesabından Rus bağımsız bir medya kuruluşu Mediazona tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına yer verdi. Araştırmaya göre Ukrayna savaşında ölen Rus askerlerin çoğunluğu ülkenin en yoksul bölgelerinden gelenler.
Dünya 26.04.2022, 01:43 26.04.2022, 01:50
Ceyhun Aşirov paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ukrayna savaşında ölen askerlerin ekseriyeti Rusya'nın en yoksul bölgelerinden. En çok kayıp Dağıstan ve Buryatia'dan (ortalama maaş 266 $) Moskova ve Petersburg'dan ölen Rus askerlerin sayısı ise yok denecek ve raporlara girmeyecek kadar az."
Mediazona'dan önemli araştırma:— Ceyhun Aşirov (@CeyhunAsirov) April 25, 2022
Ukrayna savaşında ölen askerlerin ekseriyeti #Rusya'nın en yoksul bölgelerinden. En çok kayıp Dağıstan ve Buryatia'dan (ortalama maaş 266 $)
Moskova ve Petersburg'dan ölen #Rus askerlerin sayısı ise yok denecek ve raporlara girmeyecek kadar az. pic.twitter.com/DLFBuGqXmf
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