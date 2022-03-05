ARD ve ZDF'nin Moskova yayınları durdu

ARD ve ZDF’den yapılan açıklamada, Rusya parlamentosunda kabul edilen söz konusu düzenlemenin sonuçlarının değerlendirildiği ve Moskova ofisinden yayınların şimdilik askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, iki kamu yayın kuruluşunun başka yerlerden Rusya ve Ukrayna’daki olaylar hakkında izleyicileri kapsamlı şekilde bilgilendireceği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamentonun alt kanadı Duma’dan geçen ve Ukrayna savaşına ilişkin sahte haber yayanlara hapis cezası öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kasıtlı sahte haber yayanlara 10 yıl hapis cezası verilmesinin onaylandığı kararnameyle, söz konusu haberlerin "önemli sonuçlar" yaratması halinde ceza süresi 15 yıla kadar çıkabilecek.