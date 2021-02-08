Rusya bir Arnavut diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arnavutluk Büyükelçisi Abren Gazioni’nin Bakanlığa çağrıldığı ve elçilikte çalışan bir diplomatın 72 saat içinde Rusya’yı terk etmesi için nota verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu adım Arnavutluk’un Tiran’daki Rusya Büyükelçiliğinde çalışan birinci katibini tamamen uydurma bahane ile gönderilmesine cevap olarak atılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Arnavutluk tarafının seçimler öncesinde Batı’daki Rus karşıtı güçlerin desteğini almak için bu tür eylemlerde bulunduğu öne sürülen açıklamada, Tiran’ın daha önce Rus diplomatı sınır dışı etmesi "provokasyon" olarak nitelendirildi.

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı, 21 Ocak’ta, Rusya’nın Tiran Büyükelçiliğindeki bir diplomatı ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili kısıtlamaları açıkça ihlal ettiği gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

AA