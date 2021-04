Arnold Schwarzenegger: Binin şu helikoptere

Eski Kaliforniya Valisi ve ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, NASA'nın Mars helikopterini tarihi uçuşun hemen öncesinde ünlü repliğiyle selamladı.

NASA'nın Ingenuity'nin ilk uçuşuna hazırlandığı sırada Schwarzenegger, uzay ajansını Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla cesaretlendirdi.

Oyuncunun 18 Nisan Pazar günü paylaştığı videolu gönderide Predator (Av) filmindeki ikonik repliği yer aldı. Ünlü oyuncu uzay ajansına, "Get to the choppa!" (Bin şu helikoptere!) diye seslendi.

1987 yapımı bilimkurgu filminde Schwarzenegger'in canlandırdığı karakter, peşlerindeki yaratıktan kurtulmaya çalışırken yaralanıp yere düşüyor. Bunun ardından ekip arkadaşını, onları kurtaracak olan helikoptere tek başına gönderiyor ve ünlü repliğini söylüyor.

Ancak Schwarzenegger, bu sahnede İngilizce'de helikopter anlamına gelen "chopper" kelimesini ağır Avrupa aksanından dolayı "choppa" diye telafuz ediyor.

Söz konusu repliğin ikonik hale gelmesini sağlayan da bu. Öyle ki bu filmin ardından "Get to the choppa!" sözü, İngilizce'de hedefe mutlaka ulaşılması gerektiğini ifade eden esprili bir deyim haline geldi.

Schwarzenegger, işte bu ünlü repliğiyle NASA'ya verdiği mesajda, "Merhaba, NASA'daki dostlarım. Bilirsiniz, bu helikopteri duyduğumda o kadar heyecanlandım ki hemen bağırıp 'Beni de Mars'a götürün!' demek istedim!" diye konuştu:

Bu gerçekten harika, hepimiz Mars'ta ilk kez bir helikopterin havalanışını kutluyoruz. Tüm o görüntüleri izlemek için sabırsızlanıyorum. Binin şu helikoptere!

Uzay ajansı da ünlü oyuncunun bu mesajına kayıtsız kalmadı. Schwarzenegger'in sözlerini resmi Twitter hesabından alıntılayan NASA, "Schwarzenegger size bir şey yapmanızı söylüyorsa yaparsınız" diye yazdı.

NASA araştırmacıları bu gülümseten yazışmanın hemen ardından 1,8 kilogramlık helikopteri Mars'ta uçurmayı başardı.

Minik helikopter Türkiye saatiyle 10.30'da havalandı. Bundan birkaç saat sonra Dünya'ya ulaşan uçuş verileri, Ingenuity'nin bir dakikadan kısa bir süreliğine havada kaldığını gösterdi.

Uçuş denemesinin başarıyla gerçekleşmesi, Ingenuity'ye Dünya dışında bir gezegende uçan ilk helikopter unvanını kazandırdı.

Kaynak: Independent Türkçe