Aşı savaşları: Arkasında Rusya mı var?

Fransız medyası Rusya'nın Fransız sosyal medya fenomenlerine Pfizer/BioNTech aşısını kötülemeleri için para teklif ettiği iddiası ile çalkalanıyor.

Youtube'da sağlık ve bilim alanlarında aktif olan ve milyonlarca takipçisi olan 'youtuber'lara, iddialara göre İngiltere merkezli bir iletişim ajansından "devasa bir bütçeye" sahip bir müşteri adına "ortaklık" sunuldu. Ancak müşterinin anonim kalmak istediği ve ayrıca anlaşmayı da gizli tutmak istediği kaydedildi.

"Popüler bilim kanalı YouTube'da yaklaşık 1.2 milyon aboneye sahip olan Leo Grasset, "Pfizer aşısını bir videoda kötülemek için bir ortaklık teklifi aldım. Muazzam bütçe, müşteri gizli kalmak istiyor ve sponsorluğu gizlemek zorunda kalacağım" diyerek bunu açıkladı.

Grasset ayrıca, Londra'dan kendisi ile irtibata geçen adresin de sahte olduğunu, o adreste bir cerrahi klinik bulunduğunu belirtti. Ajans çalışanlarının da garip ve tutarsız LinkedIn profillere sahip olduğunu belirtti.

Grasset'in bulduğu bu LinkedIn profillerinin daha sonra silindiği görüldü. Ancak bu silme işlemi gerçekleşmeden önce Grasset hepsinin geçmişinde Rusya'da çalışmış kişiler olduğunu açığa çıkardı.

Sami Ouladitto isimli ve 400 bin aboneli bir komedyen de benzer ortaklık teklifini aldığını açıkladı. Instagram'da 'Et Ca Se Dit Medecin' (Kendilerine doktor diyorlar) adlı 84 bin aboneli bir hastane çalışanına da aynı teklif götürüldü.

Sağlık Bakanı: Başarılı olamazlar

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran Salı günü BFMTV kanalına verdiği demeçte, "Fransız halkı çoğunlukla aşı yaptırmayı tercih ediyor ve onları aşılardan uzaklaştırmaya yönelik herhangi bir girişimin işe yarayacağını sanmıyorum. Bu acıklı, tehlikeli, sorumsuzca ama işe yaramayacak" şeklinde konuştu.

Virgin Adası bağlantısı

Fransız medyasına göre, Fazze adlı Londra merkezli bir ajans olduğunu iddia eden e-postaların kaynağının takibini yapmak zor.

Le Monde Gazetesi, bu ajansın Birleşik Krallık'ta hiç kayıtlı olmadığını, ancak Virgin Adaları'nda yasal bir varlığa sahip olabileceğini yazdı.

Fakat ajans CEO'sunun LinkedIn profiline göre, ajans Moskova dışında faaliyet gösteriyor.

2 bin euro teklif edildi iddiası

Konu hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia eden kişilerin sosyal medya paylaşımlarında aktardıklarına göre bu kampanya için youtuberlara 2 bin euro para teklif edildi. Karşılığında da Alman aşısının diğer tüm aşılardan daha fazla insanı öldürmüş olduğunun söylenmesi istendi.

AstraZeneca ile ilgili kan pıhtısı iddialarından sonra Fransa'da aşı olarak kabul gören tek marka Pfizer/BioNTech. Dolayısıyla bu durumu değiştirmek hedefiyle bir kampanya çalışması denendiği tahmin ediliyor.

Kaynak: Euronews