Askeri helikopter kazası: 3 ölü
Leningrad'da eğitim uçuşu yapmakta olan bir Rus askeri uçağı düştü. Helikopterde bulunan 3 asker hayatını kaybetti.
Dünya 25.06.2021, 01:26
Rus TASS haber ajansına göre, Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi'ne (Rosgvardiya) ait "Mİ-8 tipi" askeri helikopter, Leningrad bölgesinde eğitim uçuşu esnasında düştü.
Kazada, ilk belirlemelere göre helikopterdeki 3 asker yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya teknik arızanın neden olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
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