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Askeri helikopter kazası: 3 ölü

Leningrad'da eğitim uçuşu yapmakta olan bir Rus askeri uçağı düştü. Helikopterde bulunan 3 asker hayatını kaybetti.

Dünya 25.06.2021, 01:26
Askeri helikopter kazası: 3 ölü

Rus TASS haber ajansına göre, Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi'ne (Rosgvardiya) ait "Mİ-8 tipi" askeri helikopter, Leningrad bölgesinde eğitim uçuşu esnasında düştü.

Kazada, ilk belirlemelere göre helikopterdeki 3 asker yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya teknik arızanın neden olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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