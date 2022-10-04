Askerlik yapmak istemeyen Ruslar avukatlık bürolarına koşuyor

Birçok Rus ülke dışına çıkarken bunu yapma imkanı olmayanlar ise avukatlık bürolarına akın etti. İş yüklerinin katlanarak arttığını belirten birçok avukat Ukrayna'daki savaşa gönderilme riski taşıyan kişilere tavsiyelerde bulunmaya çalıştıklarını ifade ediyor.

"Gece gündüz çalışıyoruz" diyen Citizen avukatlık bürosu yöneticisi Sergey Krivenko, "İnsanlar normal hayatlarından koparılıyor. Bu, aylar ya da yıllar sürebilecek zaman sınırı olmayan bir seferberlik. İnsanlar geri dönemeyebilir. Ordudan ayrılmak ise neredeyse imkansız. Bunun tek yolu ölüm, yaralanma ya da emirlere itaatsizlikten hapse girmek" diyerek durumu özetliyor.

"Askere alma kriterleri karşılanmadı"

Seferberlik çağrısının ardından askere alma işlemlerinde ise belirlenen kurallara uyulmadığı ortaya çıktı. Örneğin askeri deneyimi ve gerekli uzmanlığı olmayan kişilerin de hizmet geçmişi, sağlık ve öğrencilik durumu ve hatta yaşlarına bakılmadan askere alındığı belirlendi.

Süreçteki hataları kabul eden Devlet Başkanı Putin, hataların düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

"Rusya'yı hemen terk edin"

Rusya'da sosyal medyada, tıbbi muafiyet talep etme ya da vicdani retçi olma formları ve bunların doldurulmasına ilişkin talimatların yanı sıra, seferberlikten nasıl kaçınılabileceğine dair ipuçlarıyla ilgili hesaplar en fazla tık alanlar arasında bulunuyor.

Yasal tavsiye ve bilgi sunan Release adlı bir avukatlık grubunun yöneticilerinden Dmitry Lutsenko, seferberlikten kaçmanın "en iyi" yolunun Rusya'yı "hemen terk etmek" olduğunun altını çiziyor.

Diğer bir seçeneğin de saklanmak olduğunu ifade eden avukat, "Celp kağıdını imzalamaktan kaçının. Askerlik şubelerinden uzak durun. Gitmemenin küçük bir para cezası var ve ben henüz bu cezaya çarptırılan birini görmedim" diyor.

Kaynak: Euronews