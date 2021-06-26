Asya-Pasifik ülkelerinde salgının seyri

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 25 yeni vaka görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 91 bin 718 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 608 kişi iyileşti.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 57'si yurt dışı kaynaklı 668 vaka tespit edildi. Vaka sayısı 154 bin 457'ye yükseldi.

Son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 12'ye çıktı. İyileşen hasta sayısı 145 bin 989 olarak kayıtlara geçti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 2 yeni vaka görülürken, bugüne kadar 11 bin 912 vaka tespit edildi, toplam 210 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan’da son 24 saatte 80 yeni vaka görülürken, 13 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 14 bin 545'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 623 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 871 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 391 bin 911'e çıktı.

Son 24 saatte 92 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24 bin 244'e yükseldi, 1 milyon 314 bin 220 kişi iyileşti.

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 17 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 530 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 35 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 161 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 161 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 51 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, ölü sayısı 1870'e, toplam vaka sayısı 240 bin 452'e yükseldi.

AA