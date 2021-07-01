Asya-Pasifik ülkelerinde salgının seyri

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 91 bin 792 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 718 kişi iyileşti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 4 yeni vaka görülürken, bugüne kadar 11 bin 928 vaka tespit edildi, toplam 211 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan'da son 24 saatte 49 yeni vaka görülürken, virüs nedeniyle 13 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 14 bin 853'e çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 661 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 50'si yurt dışı kaynaklı, 762 vaka tespit edildi. Vaka sayısı 157 bin 723'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 21'e çıktı. İyileşen kişi sayısı 148 bin 24 olarak kayıtlara geçti.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 795 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 418 bin 339'ye çıktı.

Son 24 saatte 135 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24 bin 797'ye yükseldi, 1 milyon 341 bin 973 kişi iyileşti.

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 10 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 589 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 228 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 533 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 2 bin 80'e, vaka sayısı 264 bin 834'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 210 bin 702 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 1857 vakanın kaydedildiği Nepal’de 33 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bugüne kadar 640 bin 662 vaka ve 9 bin 145 ölüm kaydedildi, virüse yakalanan 600 bin 149 kişi sağlığına kavuştu.

AA