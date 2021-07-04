Asya-Pasifik ülkelerinde salgının seyri

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 91 bin 847 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 3 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 11 bin 943 vakanın tespit edildiği bölgede toplam 211 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan'da son 24 saatte 39 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle 2 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 15 bin 30'a çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 688 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 81'i yurt dışı kaynaklı, 743 vaka tespit edildi. Vaka sayısı 160 bin 84'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 26'ya çıktı. İyileşen kişi sayısı 149 bin 614 olarak kayıtlara geçti.

Güney Kore’de vaka sayılarının iki gündür 700’ün üzerine çıkması nedeniyle sosyal mesafe kurallarının Seul gibi büyük şehirlerde tekrar gözden geçirilebileceği ifade edildi.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 966 kişide Kovid-19 tespit edildi, böylece vaka sayısı 1 milyon 436 bin 369'a çıktı.

Son 24 saatte 86 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25 bin 149'a yükseldi.

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 11 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 617 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 265 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 916 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 2 bin 226'ya, vaka sayısı 283 bin 67'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 220 bin 903 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 1042 vakanın kaydedildiği Nepal’de 27 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bugüne kadar 644 bin 622 vaka ve 9 bin 225 ölüm kaydedildi, virüse yakalanan 609 bin 218 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş’te son 24 saatte 8 bin 661 yeni vaka tespit edilirken 153 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana 944 bin 917 kişinin virüse yakalandığı Bangladeş’te 15 bin 65 kişi yaşamını yitirdi.

AA