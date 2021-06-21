Asya-Pasifik ülkelerinde salgının seyri

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16’sı yurt dışı kaynaklı 17 yeni vaka görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 91 bin 604 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 449 kişi iyileşti.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 40'ı yurt dışı kaynaklı 357 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 151 bin 506'ya yükseldi.

Son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 4'e çıktı. İyileşen hasta sayısı toplam 143 bin 268 olarak kayıtlara geçti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 3 yeni vaka görülürken bugüne kadar 11 bin 890 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam 210 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Hong Kong girişinde uygulanan karantina süresinin, iki doz Kovid-19 aşısı yaptırmış ziyaretçiler için 14 günden 7 güne düşürüleceğini açıkladı.

Tayvan’da son 24 saatte 75 yeni vaka görülürken, virüs bulaşan 20 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 14 bin 80'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 569 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 249 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 364 bin 239'a çıktı.

Son 24 saatte 128 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 23 bin 749'a çıktı, 1 milyon 284 bin 643 kişi iyileşti.

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 16 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 430 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 34 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 42 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 175 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 29 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, ölü sayısı 1658'e, toplam vaka sayısı 221 bin 306'ya yükseldi.

Son 24 saatte 1584 vakanın kaydedildiği Nepal’de 46 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bugüne kadar 622 bin 640 Kovid-19 vakası ve 8 bin 772 ölüm kaydedildi, virüse yakalanan 559 bin 928 kişi sağlığına kavuştu.

AA