Atlas Okyanusu'nu tek başına kürek çekerek geçmeye çalıştı ama başaramadı

Atlas Okyanusu'nu tek başına kürek çekerek geçmeye çalışan 75 yaşındaki Fransız Jean-Jacques Savin, teknesinde ölü bulundu.

Jean-Jacques Savin'in cansız bedeni, Azor Adaları açıklarında alabora olan “Audacious" isimli teknesinin kabininde bulundu.

Savin'in ölümü, arkadaşları tarafından bir Facebook sayfasında duyuruldu.

Eski bir asker olan Savin, 3 ay süreceğini tahmin ettiği yolculuğuna Portekiz'in güney ucundan başlamıştı.

Fransa maceraperest 2019'da, fıçı şeklindeki bir kapsülle yine Atlas Okyanusu'nda tek başına yolculuk yapmıştı. Rüzgar ve akıntıların desteğiyle İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan Karayipler'e yapılan bu yolculuk, 127 gün sürmüştü.

Kaynak: TRT Haber