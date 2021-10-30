AUKUS araları bozdu

Fransa'nın Vatikan Büyükelçiliği'ndeki Biden ile Macron'un görüşmesinde taraflar olumlu mesajlar verse de gerginlik zaman zaman liderlerin beden diline yansıdı. İki isim zaman zaman tokalaşmakta sorun yaşadı, ortaya dikkati çeken görüntüler çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron denizaltı anlaşması krizi sonrası ilk kez yüz yüze görüştü.

Biden ile Emmanuel Macron`un, Fransa`nın Vatikan Büyükelçiliği`ndeki görüşmesi arkasında dikkat çekici kareler bıraktı.

İki ismin görüşmesi öncesinde, Vatikan Büyükelçiliği merdivenlerinde Macron`un Biden`i bileğinden kavrarcasına tuttuğu görüntü dikkati çekti.

"G20 öncesi el sıkma başarısızlığı"

Macron`un Biden`in elini sıkarak canını yakıyormuş gibi yansıyan görüntünün yanı sıra ABD Başkanı`nın Macron`a bir kaç kez dokunması da akıllarda kaldı.

İki isim kriz sonrası ilk buluşmalarını el sıkışarak bitirse de Alman basını yaşananları G20 öncesi el sıkışma başarısızlığı olarak aktardı.

Konular ciddi, görüntüler komik

Haberlerde iki liderin ele aldığı konuların oldukça ciddi ancak yansıyan görüntülerin komik olduğu belirtildi.

İki liderin görüşmesinde Biden, Aukus anlaşmasının "sakarca" ve "nazik olmayan bir şekilde" yapıldığını söyledi. Macron ise "Somut kararlar aldık ve bunlar eylem ve inisiyatiflerle desteklendi. Şimdi geleceğe bakacağız." diye konuştu.

Gerginliğe neden olan AUKUS anlaşması

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından 16 Eylül’de düzenlenen sanal ortamdaki toplantıda imzalanan AUKUS güvenlik anlaşması ile Avustralya`nın en az 8 nükleer enerjili denizaltıya sahip olması planlanıyor.

Anlaşmaya imza koyan üç ülkenin isimlerinin İngilizce kısaltmasından oluşan AUKUS anlaşmasından dolayı Avustralya’nın ülkesiyle yaptığı anlaşmayı iptal etmesini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "sırtımızdan vurulduk" ifadesini kullanmıştı.

Bakan Drian, Macron`un talimatıyla Fransa`nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber