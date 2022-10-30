Avustralya Suriye'deki YPG kamplarından vatandaşlarını geri almaya başladı

Avustralya, PKK'nın Suriye uzantısı YPG kontrolündeki kamplardan 17 vatandaşını ülkeye geri aldı.

Avustralya İçişleri Bakanı Clare O'Neil yaptığı açıklamada hükümetin, 4 kadını ve 13 çocuğu ülkeye geri kabul ettiğini açıkladı.

YPG'nin kontrolündeki Hol ve Roj kamplarında bölgedeki çatışmalarda ölen veya cezaevlerine sevk edilen IŞİD mensuplarının, kadın ve çocuklardan oluşan aileleri tutuluyor.

Avustralya hükümeti söz konusu girişim kapsamında 4 kadının ve 13 çocuğunun Yeni Güney Galler eyaletine getirildiğini duyurdu.

Hükümet ilk olarak 2019 yılında, ölen 2 IŞİD mensubunun 8 çocuğunu ve torununu geri ülkeye kabul etmişti. O günden bu yana herhangi bir Avustralya vatandaşını ülkeye geri kabul etmek için bir adım atılmamıştı.

Birleşmiş Milletler, birçok ülkeye yaptığı baskıda özellikle kadın ve çocukları ülkelerine geri almalarını istiyor.

Bu kapsamda Fransa, Kanada ve ABD, Suriye'deki kamplardan bazı vatandaşlarını geri ülkeye kabul etmişti.

Çocukları Kurtarın Vakfı'na göre Suriye'de YPG kontrolü altındaki kamplarda 11 bin yabancı kadın ve çocuk bulunuyor.

Mepa News