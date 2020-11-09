Azerbaycan Dışişleri: Rus helikopteri yanlışlıkla vuruldu

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’da Nahçıvan sınırı yakınında düşürülen bir Rus helikopterle ilgili açıklamada bulunarak uçağın Azerbaycan ordu birlikleri tarafından düşürüldüğünü kabul etti.

Azerbaycan Dışişleri: Rus helikopteri yanlışlıkla vuruldu

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın Rusya Savunma Bakanlığı’ndan aldığı bilgiye göre, 9 Kasım 2018 tarihinde saat 18.30’da, Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının Nahçıvan bölgesinde, Rusya Federasyonu’na ait bir Mi-24 savaş helikopteri vuruldu” ifadesine yer verildi.

Bu bağlamda, Dağlık Karabağ bölgesinde aktif çatışmaların devam ettiği sırada, helikopterin Ermenistan-Azerbaycan sınırının çok yakınında uçtuğunun altını çizen Bakanlık, uçuşun akşam karanlık saatlerde alçak mesafede, hava savunma radarlarının algılama bölgesi dışında gerçekleştiğine dikkat çekti.

Daha önce Rus savaş helikopterlerinin bu bölgede görülmediği kaydedilen açıklamada, “Bu faktörler bağlamında ve bölgedeki gergin durum ile Ermeni tarafının olası provokasyonlara karşı hazır olma durumu karşısında, nöbette olan askeri birimler tarafından hedefi imha etme kararı alındı” dendi.

Kaynak: SPUTNIK

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020, 21:30
Ermenistan’da Rus askeri helikopteri düşürüldü: 2 ölü

Ermenistan’da Rus askeri helikopteri düşürüldü: 2 ölü
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