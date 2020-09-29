Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Su-25 düşürüldü' iddiasını yalanladı

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Dergahlı, "Karabağ semasında Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 uçağının düşürülmesi, Ermeni askeri propaganda makinesinin bir başka fantezisidir. Ermeni medyasında, Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 uçağının güya F-16 uçağı tarafından düşürüldüğü yönündeki bilgiler yalandır." açıklamasında bulundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait F-16 savaş uçağının, Ermenistan ordusuna ait Su-25 uçağını düşürdüğünü öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 18:45